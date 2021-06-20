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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yönetmen Uluç Bayraktar'ın düğününe katıldı

20.06.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve modacı Başak Dizer çifti, Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın düğün törenine katıldı. Tatlıtuğ, geceden fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı ve ünlü çiftin aşk karesi hayranlarından tam not aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yönetmen Uluç Bayraktar'ın düğününe katıldı

Ezel, Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Uluç Bayraktar, 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi. Ünlü ve başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte yönetmen Uluç Bayraktar'ın düğününe katıldı.

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Uzun zamandır ortalıkta olmayan çift çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, ikilinin karesine beğeni yağdı.
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Rıza Kocaoğlu, Engin Öztürk, Cansu Dere, Ece Sükan gibi pek çok ünlünün katıldığı gecenin yıldız davetlileri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oldu.

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"SİZİN KADAR YAKIŞAN BİR ÇİFT YOK"

Uzun bir aradan sonra eşi ile fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ'un sadece kalp emojisi ile yayımladığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Dünyanın en güzel çifti", "Sizin kadar yakışan başka çift yok" gibi yorumlarda bulunarak ünlü çifte iltifatlarda bulundu.

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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti. 50 kişinin katıldığı düğün Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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