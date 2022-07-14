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Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra Netflix filminde buluştu

14.07.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 12 yıl sonra yeni bir proje için bir araya geliyor. Netflix'te yayınlanacak olan filmin çekimleri ise New York ve İstanbul'da yapılacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra Netflix filminde buluştu

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni projelerinin çalışmalarına başladı.

Ünlü oyuncular OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönenç Uyanık’ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahneleri yakında çekilecek olan filmin New York sahneleri de olacak.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı. Filmde Senan Kara da rol alacak.

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Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ
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