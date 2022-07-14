Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra Netflix filminde buluştu

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni projelerinin çalışmalarına başladı.

Ünlü oyuncular OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönenç Uyanık’ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahneleri yakında çekilecek olan filmin New York sahneleri de olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı. Filmde Senan Kara da rol alacak.

