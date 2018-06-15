Kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Metro gazetesinin haberine göre; El-Avadi, geçtiğimiz günlerdeki bir canlı yayın sırasında, yönetmenin yayına son verilmesi talimatı verdiğini duydu. 29 yaşındaki genç kadın, yayın kesildikten hemen sonra işinden oldu.

Sunucu, daha sonra Snapchat’ten yaptığı açıklamada, anlaşmada belirtilen hiçbir kuralı ihlal etmediğini belirtti.

Avadi’nin asıl kovulması nedeninin izleyicilerin kıyafetinden duyduğu rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. İzleyicilerin Twitter’dan yaptıkları yorumlarda, “Sunucu, Ramazan’da mütevazı olmalı” şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

Hayranları Avadi’yi savunmaya çalışsa da kanal yönetiminin kararı değişmedi.

