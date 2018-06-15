MAGAZİN

Kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

Kuveytli sunucu Amal El-Avadi, sunucusu olduğu şov programının canlı yayını sırasında işinden oldu. Kovulmanın gerekçesi ise izleyicilerin sunucunun kıyafetini beğenmemesi olarak açıklandı.

Kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Metro gazetesinin haberine göre; El-Avadi, geçtiğimiz günlerdeki bir canlı yayın sırasında, yönetmenin yayına son verilmesi talimatı verdiğini duydu. 29 yaşındaki genç kadın, yayın kesildikten hemen sonra işinden oldu.

--11713911

Sunucu, daha sonra Snapchat’ten yaptığı açıklamada, anlaşmada belirtilen hiçbir kuralı ihlal etmediğini belirtti.

Avadi’nin asıl kovulması nedeninin izleyicilerin kıyafetinden duyduğu rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. İzleyicilerin Twitter’dan yaptıkları yorumlarda, “Sunucu, Ramazan’da mütevazı olmalı” şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

--11713909

Hayranları Avadi’yi savunmaya çalışsa da kanal yönetiminin kararı değişmedi.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Kötü günler geride kaldı!Kötü günler geride kaldı!
Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amal El-Avadi kıyafet

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Yasemin Özilhan, Göcek sezonunu açtı

Yasemin Özilhan, Göcek sezonunu açtı

Kötü günler geride kaldı!

Kötü günler geride kaldı!

Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!

Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!

Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram

Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye: Seni bu kadar seviyorum

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye: Seni bu kadar seviyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.