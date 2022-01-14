Kıyamet kopacak! Jose Sosa, Fenerbahçe'nin içini anlattı

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Jose Sosa, Arjantin basanına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün karmaşık bir durum içerisinde olduğunu belirten deneyimli orta sahanın sözleri Fenerbahçe taraftarını oldukça şaşırttı.

"ONUNLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Arjantin basınına konuşan Jose Sosa, Trabzonspor 'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Emmanuel Mas'ın, kendisine eski takımı Estudiantes'e geri dönmesi için baskı yaptığını belirterek, "Onunla sürekli iletişim halindeyim, Ne olacağını görmemiz gerekecek. Emmanuel Mas, her gün antrenmana gittiğinde beni arıyor. Ona en iyisini dilemek istiyorum çünkü Estudiantes çok sevdiğim bir yer." sözlerini dile getirdi.

"KULÜP KARMAŞIK BİR DURUMDA"

Mas ile ortak arkadaşı olan Angeleri'nin de Arjantin ekibine transfer olması için temasa geçtiğini belirten Sosa, "Fenerbahçe ile Haziran ayına kadar sözleşmem olduğunu ve kulübün şu anda karmaşık bir durumda olduğunu söyledim." dedi.

