Kıyıköy ve İğneadalı balıkçılar kredi desteklerinden memnun

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İğneada ve Kıyıköylü balıkçıların devlet desteklerinden memnun olduklarını bildirdi.

Aksoy AA muhabirine, balıkçıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 1 Eylül'den itibaren Ziraat Bankası üzerinden işletme kredisi kullanmaya başladıklarını söyledi.

Son yıllarda devletin balıkçılığın gelişmesi için ciddi destekler vermeye başladığını belirten Aksoy, "Devletimiz balıkçıların kredi miktarlarını arttırdı, Ziraat Bankası üzerinden tarımsal kredi olacak şekilde... Devletimiz, balıkçılarımıza teknelerini, ağlarını, motorlarını yenilemeleri için kredi ve destekler veriyor. Hayvancılık ve arıcılıkta olduğu gibi devletimiz balıkçılara destekler vermeye devam ediyor." dedi.

Aksoy, bu yıl balıkçılık anlamında denizlerden umutlu oldukları vurgulayarak, "Özellikle iç sularda ve aynı zamanda çiftlik balıkçılığını devletimiz destekliyor. Dolayısıyla balıkçılık noktasında devletimiz, verdiği büyük desteklerin karşılığını üreticilerimizden almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Halil Kurt ise devlet desteklerinin balıkçılara "can suyu" niteliğinde olduğunu söyledi.

İhtiyacı olanların destekleme ve kredilerden faydalanarak ekipmanlarını yenilediklerini anlatan Kurt, özellikle işletme kredisinin balıkçılar tarafından avantaja çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılardan Günay Arapoğlu da kredi ve desteklerden son derece memnun olduklarını dile getirdi.



