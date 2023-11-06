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Kıyıköy’de Kuzey Işıkları balıkçı tarafından görüntülendi

06.11.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin birçok yerinde görüntülenen Kuzey Işıkları, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçı tarafından görüntülendi.

Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Avrupa ve Türkiye’nin birçok bölgesinde görüntülenen kırmızı ve yeşil renkteki Kuzey Işıkları, Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar tarafından denizin açıklarında görüntülendi.

Kuzey Işıkları’nı görüntüleyen Kıyıköy beldesi sakini Berkay Yatkın, “Sabah saat 08.10 civarında Kıyıköy’den Kastro’ya doğru balık avına çıkmıştık. O zaman gökyüzünde görülen kırmızı ışıkları fark ettim. Ne olduğunu bilmediğimden dolayı fotoğraflarını çektim. İğneada açıklarında balık avında olan kişiler de beni aradı. Onlar da Kuzey Işıkları’nı görmüşler” dedi.

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