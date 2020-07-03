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Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

ORDU HABERLERİ  | 03.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kumsalın üzerinde inşa edilen çok katlı, insan hayatı için tehdit oluşturan ve kent silüetini bozan 280 daireleri 3 blok gökdeleni kararlı bir tutum göstererek yıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kumsalın üzerinde inşa edilen çok katlı, insan hayatı için tehdit oluşturan ve kent silüetini bozan 280 daireleri 3 blok gökdeleni kararlı bir tutum göstererek yıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halk tarafından el üstünde tutuluyor.
Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi’nde 2018 yılı Mayıs ayında halkın tepkisine rağmen inşaatına başlanan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kararlı tutumu, Ordu 1. İdare Mahkemesi’nin kararıyla 2020 yılı Şubat ayında yıkımına başlanan 3 bloklu çok katlı binadan kurtulan mahalle sakinleri büyük sevinç yaşıyor. Mahalle sakinleri halkın yanında yer alan tutumuyla takdir ettikleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile sabah kahvaltısında buluştu.
Başkan Güler’i alkışlarla karşılayan mahalle sakinleri, evlerinde yaptıkları pasta, börek, kek ve Ordu’ya özgü yöresel yiyeceklerle kahvaltı masası kurdu. Çocukluğu Taşbaşı ve Kirazlimanı Mahallesi’nde geçen Başkan Güler, çocukluk arkadaşlarının da bulunduğu kahvaltı masasında halk ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.
Burada mahalle sakinlerine bir konuşma yapan Başkan Güler, “Burası artık daha güzel bir yer olacak. Bu yapının bulunduğu alan halka açılacak. Zaten kıyılar halkındır. Burası çekim ve cazibe merkezi olacak. Bu yerin güzelliklerinden herkes faydalanacak. Milletin malını millete açıyoruz” dedi.
Mahalle sakinleri de Başkan Güler’e teşekkür ve şükranlarını bildirdiler.

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