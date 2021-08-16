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  4. Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor!

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor!

16.08.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un, kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması sosyal medyada bir kesim insanın tepkisini çekmişti. Bunun üzerine paylaşımını silen genç voleybolcu için sosyal medyadan binlerce destek paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımlara son olarak takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol da katıldı.

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor!

Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performansa imza atan ve sampatik tavırlarıyla birçok sporseverin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Bu paylaşım sonrası yıldız voleybolcuya tepki gösterenler de oldu.

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"EBRAR, HAKKINDA SÖYLENEN HİÇBİR ŞEYE TAKILMAZ" DEDİ VE EKLEDİ...

Ebrar Karakurt'a gösterilen tepkilerin ardından sosyal medyada yıldız voleybolcuya adeta destek mesajları yağdı. Binlerce insan genç voleybolcu adına paylaşımlar yaparken milli takımdan arkadaşı Naz Akyol da Ebrar için bir paylaşım yaptı. Akyol paylaşımında, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Ebrar Karakurt
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