"Kız çocuk istiyoruz" demişti... Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan bebeğini kaybetti

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan; ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise 2020 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftten Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu düşündüklerini itiraf etmiş ve, "Kız çocuk istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin daha sonra ise 3. bebeği bekledikleri ortaya çıkmıştı.

RUTİN KONTROLDE ACI HABER

Aslıhan-Arda Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

"KIZ OLSUN İSTERİM"

İki erkek çocuğu olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın her fırsatta ne kadar kalabalık bir aile olmak istediklerini dile getiriyorlardı. Aslıhan Doğan, 'Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey... Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum.' sözleriyle açıklamıştı.



