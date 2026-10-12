Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade sezonu kapatmadı! Siyah bikinisiyle fiziğini sergiledi

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Daha 17 dizisinde 'Şebnem Akkaya' karakterine hayat veriyor.

Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir Bodrum'da bulunan Cavadzade, sezon sona ermesine rağmen yazdan kalma günlerin tadını çıkarmayı sürdürüyor.

İş temposu ile tatili bir arada sürdüren oyuncu, siyah bikinisiyle birbirinden iddialı pozlar verdi.

Fit fiziğiyle dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncunun peş peşe paylaştığı kareler takipçilerinden tam not aldı.

Cavadzade, paylaşımına "Yaz bitti sözde" notunu düşerek Bodrum'daki güneşli günlerin tadını çıkarmaya devam ettiğini gösterdi.

Öte yandan Nesrin Cavadzade, 4 Mayıs'ta Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti.