"Kız Kardeşler" Saraybosna'da izleyiciyle buluştu

Festivalde uzun metraj film dalında "Saraybosna'nın Kalbi Ödülü" için yarışan Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı filmin ekibi, Ulusal Tiyatro'daki gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.

"Abluka" ve "Tepenin Ardı" filmlerinin ardından "Kız Kardeşler" ile üçüncü uzun metraj filmine imza atan yönetmen Emin Alper, filmde annelerinin ölümünden sonra babaları tarafından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin yaşadıklarının anlatıldığını söyledi.

Alper, "Filmde temelde daha iyi bir yaşam özlemi üzerine odaklandık. Üç kız kardeşin de özendiği yaşam köyden çıkmak. Biçtikleri tek model de başka bir evde yarı hizmetçi yarı evlatlık pozisyonda bulunmaları." ifadelerini kullandı.

Yapımda sınıf ve cinsiyet eşitsizliklerine de değindiklerini belirten Alper, filmde en büyük kız kardeş Reyhan'ın eşini oynayan meczup Veysel'in klasik oyunlardaki soytarı gibi gerçeği söyleyen bir karakter olduğunu vurguladı.

"Kardeşlik duygusunu yakaladık"

Reyhan'ı canlandıran Cemre Ebüzziya da annelerinin ölümünden sonra kardeşlerine "anne" rolünü üstlendiğini ifade ederek "Gerçek hayatta kardeşlik duygusunu yakalamış olmak önemliydi." dedi.