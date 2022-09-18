Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.



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