Bu yöresel lezzeti yemeye doyamayacaksınız! Kızartma severlerin baş tacı Antakya usulü öcce tarifi

Aslında birçok farklı yörede yapılan bu lezzet, daha çok Antakya ile özdeşleşmiş durumda. Bizler de bu yazımızda Antakya usulü öcce, bir başka adıyla "öcce mücveri" tarifi veriyoruz. Hangi yörenin usulüyle olursa olsun herkese hitap eden ve lezzetli bir tarif. Özellikle kızartma severlerin sofrasından eksik etmek istemeyeceği öccenin yapımı da oldukça pratik. İşte Antakya usulü öcce tarifi...
MALZEMELER
1 demet maydanoz
1 demet taze sarımsak
1 demet taze soğan
4 dal nane
4 adet yumurta
1/2 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
6 yemek kaşığı un
HAZIRLANIŞI
Maydanozu, naneleri, sarımsakları ve soğanları bol suda yıkayın.
Yıkadığınız soğan ve sarımsakları ayıklayın.
Maydanozların sapları çok uzunsa birazını kesip atın.
Nane yapraklarını saplarından ayırın.
Maydanozları, nane yapraklarını, sarımsakları ve soğanları ince ince kıyın.
Doğradığınız malzemeleri geniş ve derin bir kaba aktarın.
Kaba aktardığınız malzemelerin üzerine 4 adet yumurtayı kırın.
Yumurtaları kırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin.
Son olarak 6 yemek kaşığı unu ekleyin. Un miktarını en sonda kıvama göre artırabilirsiniz.
Tüm malzemeleri homojen bir hale gene kadar karıştırın.
Geniş bir kızartma tavasını ocağa alın.
2 çay bardağı sıvı yağı tavaya dökün.
Ocağın altını yakın ve yağı kızdırın.
Yağ kızdıktan sonra yapmış olduğunuz karışımdan birer kaşık alarak tavaya koyun ve yağda kızartın.
Bir yüzü kızarınca diğer tarafını çevirin ve orayı da kızartın.
Kızaran öcceleri iki kat kağıt havlu serdiğiniz tabağa alın ve biraz yağını çektirin.
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