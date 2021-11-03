Bu yöresel lezzeti yemeye doyamayacaksınız! Kızartma severlerin baş tacı Antakya usulü öcce tarifi

Aslında birçok farklı yörede yapılan bu lezzet, daha çok Antakya ile özdeşleşmiş durumda. Bizler de bu yazımızda Antakya usulü öcce, bir başka adıyla "öcce mücveri" tarifi veriyoruz. Hangi yörenin usulüyle olursa olsun herkese hitap eden ve lezzetli bir tarif. Özellikle kızartma severlerin sofrasından eksik etmek istemeyeceği öccenin yapımı da oldukça pratik. İşte Antakya usulü öcce tarifi...

ANTAKYA USULÜ ÖKÇE (ÖCCE) TARİFİ

MALZEMELER

1 demet maydanoz

1 demet taze sarımsak

1 demet taze soğan

4 dal nane

4 adet yumurta

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

6 yemek kaşığı un

2 çay bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

HAZIRLANIŞI