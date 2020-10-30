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  4. Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 30.10.2020 13:10 | Son Güncelleme:
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Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Dünyada herkesin en çok sevdiği yemeklerin zirvesinde yer alan makarnayı bu teknik sayesinde 5 dakikada hazırlayabilirsiniz.

7’den 7’e herkesin sevdiği makarnayı pişirmesi kolay yemesi ise çok zevklidir. Salçayla, peynirle, sarımsaklı yoğurtla, kıymayla hatta canınız hangi malzemeyle isterse onun yanına enfes bir eşlikçidir makarna.

Makarna yapımı oldukça kolaydır; tencerede su kaynatın, makarnaları kaynar suda 10-12 dakika kadar haşlayın, süzün ve dilediğiniz malzemeyle karıştırın.

Yeni teknik sayesinde makarna yapımını daha da kısa sürede halledebileceksiniz.

HIZLI MAKARNA PİŞİRMENİN İKİ YOLU

Birinci teknik daha küçük bir tencere kullanmaktır. Eğer makarnayı tek başınıza yiyecekseniz daha küçük, tek kişilik tencereleri tercih edin.

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Küçük tencerede su daha çabuk kaynar ve makarnalar daha hızlı pişer.

İkinci teknik ise; makarna yapımında tencere kullanmak yerine tavayı tercih etmek.

Buradaki amaç tava daha geniş olduğu için tüm tavanı daha çabuk ısınarak makarnanın daha hızlı pişmesini sağlar.

Bu iki yöntemle de makarnanızı kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. Makarnayı pişirirken arada karıştırmayı unutmayın.

Afiyet olsun.

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