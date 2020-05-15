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Kızartma yaparken yağın sıçramaması için yapılması gerekenler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Özellikle yaz sofralarına pek yakışan kızartmalar, pratik oluşuyla kurtarıcı ve lezzetli bir yemek türüdür. Yemesi çok güzeldir de pişirirken o sıçrayan, el-kol yakan, etrafı berbat eden yağlar son derece rahatsız edicidir. Bu durumdan sizleri kurtaracak harika püf noktaları öğrendik sevgili okur. İşte kızartma seven herkesin işie yaracak mutfak bilgisi!

Kızartma yaparken yağın sıçramaması için yapılması gerekenler

Kızartmayı yemesi keyiflidir ancak onu bir de pişirene sormak lazım değil mi? :) Kızgın yağ ile buluşan sebzeler, gıdalar sonucu yağ sıçramaya başlar. Bu sıçramalar ise oldukça can yakıcıdır ve ne yazık ki bazı zamanlar ciddi sorunlar doğurabilirler. Kızartma yaparken yanmamak için bu püf noktalarına mutlaka göz atmalısınız.

KIZARTMA YAĞININ SIÇRAMAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İlk olarak kzıgın yağın içine kesinlikle ıslak ya da aşırı nemli yiyecekler atmamalısınız. Aksi halde hastanenin yolu kaçınılmaz olacaktır. Kızartacağınız yiyecekleri yıkadıktan sonra iyi bir şekilde kurulayın.

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Yiyecekleri kuruladıktan sonra kızarmalısınız ancak bu tek başına yeterli değildir. Kızartmayı karıştıracağınız kaşığın ıslak olması da gerçek bir tehlike oluyor. Kullanacağınız maşa ya da kaşığın da tamamen kuru olması gerekiyor.

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KIZARTMA YAĞINA TUZ VE EKMEK İÇİ EKLEYİN

Yağın sıçramaması için kızartma yağının içine bir fiske tuz ekleyin. Sebze kızartacaksanız da yağın içine ilk olarak bir iki parça ekmek içi atın sevgili okur. Bu durum, sebzelerin yağ sıçratmadan pişmelerini sağlayan en etkili yöntem.

Son olarak uygulamanız gereken yöntem ise kızartma yaparken kapak kullanmak. Tuz ya da ekmek içi atsanız bile olası her ihtimale karşı tencere ya da tavanın ağzını kapak yardımı ile kapatın. Hem sağlığını hem de mutfak temizliğinizi garanti altına alacaksınız :)

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