Daha lezzetlisi yok: İçi yumuşacık dışı çıtır patates kızartması nasıl yapılır?

7'den 70'e hemen hemen herkesin sevdiği bir yiyecektir patates kızartması. Yapılışı da son derece basittir fakat her patates kızartması da yendiği zaman mutlu etmez. Bunun için çıtır çıtır kızarmış, içinin de puf gibi yumuşak olduğu patates kızartmaları yapmak gerekir. Kızarttığınız patatesler çıtırlığını daha masaya oturmadan kaybediyorsa bir de bu yöntemi deneyin sevgili okur. Dünyanın en iyi patates kızartması tarifi geliyor!

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI

Patatesin içinin yumuşak dışının ise kıtır olması için genelde herkes şu yöntemi uygular; önce patatesleri kızgın yağda ve düşük ısıda kızartmak sonrasında yüksek ısıda ikinci kez kızartmak. Bu yöntem elbette etkilidir ancak pişirme yöntemi olarak son derece sağlıksızdır.

Bu çift kızartma tekniğinin yanı sıra şimdi sizlere hem sağlıklı hem de kıtır kıtır patates kızartması tarifi vereceğiz...

MALZEMELER

3 adet patates

Bir tatlı kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tam tahıllı hardal

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Patatesleri ince olmayacak şekilde dilimleyin ya da dörde bölün.

Tencerede su kaynatın.

Kaynayan suyun içine patatesleri ve karbonatı atıp yaklaşık 10 dakika haşlayın.

10 dakika sonra patatesleri süzün ve kurumasını bekleyin.

Bu sırada fırını 300 dereceye getirin ve ısınması için bırakın.

Derin bir kabın içinde zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın.

İçine patatesleri alıp malzemelerle harmanlayın.

Patatesleri tepsiye dizin ve fırına verin.

Yaklaşık 25 dakika pişirin.

Dünyanın en çıtır patatesleri hazır!

Afiyet olsun...



