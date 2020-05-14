YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Daha lezzetlisi yok: İçi yumuşacık dışı çıtır patates kızartması nasıl yapılır?

Daha lezzetlisi yok: İçi yumuşacık dışı çıtır patates kızartması nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Öğün fark etmeksizin patates kızartmasını burun kıvırmadan yiyebiliriz. Birçok kişinin de bizimle aynı fikirde olduğunu biliyoruz. Ancak bıkmadan, sıkılmadan patates kızartması yemek için en iyi şekilde pişmiş olmasını istiyoruz. Sizler için yöntemini araştırdık ve dışı çıtır çıtır içi ise pamuk gibi yumuşacık olan bir tarif keşfettik!

Daha lezzetlisi yok: İçi yumuşacık dışı çıtır patates kızartması nasıl yapılır?

7'den 70'e hemen hemen herkesin sevdiği bir yiyecektir patates kızartması. Yapılışı da son derece basittir fakat her patates kızartması da yendiği zaman mutlu etmez. Bunun için çıtır çıtır kızarmış, içinin de puf gibi yumuşak olduğu patates kızartmaları yapmak gerekir. Kızarttığınız patatesler çıtırlığını daha masaya oturmadan kaybediyorsa bir de bu yöntemi deneyin sevgili okur. Dünyanın en iyi patates kızartması tarifi geliyor!

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI

Patatesin içinin yumuşak dışının ise kıtır olması için genelde herkes şu yöntemi uygular; önce patatesleri kızgın yağda ve düşük ısıda kızartmak sonrasında yüksek ısıda ikinci kez kızartmak. Bu yöntem elbette etkilidir ancak pişirme yöntemi olarak son derece sağlıksızdır.

Bu çift kızartma tekniğinin yanı sıra şimdi sizlere hem sağlıklı hem de kıtır kıtır patates kızartması tarifi vereceğiz...

MALZEMELER

3 adet patates
Bir tatlı kaşığı karbonat
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tam tahıllı hardal
Tuz
Karabiber

HAZIRLANIŞI

Patatesleri ince olmayacak şekilde dilimleyin ya da dörde bölün.
Tencerede su kaynatın.
Kaynayan suyun içine patatesleri ve karbonatı atıp yaklaşık 10 dakika haşlayın.
10 dakika sonra patatesleri süzün ve kurumasını bekleyin.
Bu sırada fırını 300 dereceye getirin ve ısınması için bırakın.
Derin bir kabın içinde zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın.
İçine patatesleri alıp malzemelerle harmanlayın.
Patatesleri tepsiye dizin ve fırına verin.
Yaklaşık 25 dakika pişirin.
Dünyanın en çıtır patatesleri hazır!
Afiyet olsun...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Masraf yapmadan mutfak dolaplarını bu yöntemle yenileyinMasraf yapmadan mutfak dolaplarını bu yöntemle yenileyin
Makaron tarifi! Emin olun misafirleriniz nereden aldığınızı soracakMakaron tarifi! Emin olun misafirleriniz nereden aldığınızı soracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Masraf yapmadan mutfak dolaplarını bu yöntemle yenileyin

Masraf yapmadan mutfak dolaplarını bu yöntemle yenileyin

Talep yağıyor! Baklavaya alternatif oldu

Talep yağıyor! Baklavaya alternatif oldu

Sigara içenlerin imdadına koşuyor! Nikotini atmak için...

Sigara içenlerin imdadına koşuyor! Nikotini atmak için...

Baklavanın içine kattılar lezzetini ikiye katladılar

Baklavanın içine kattılar lezzetini ikiye katladılar

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manda kaymaklı baklava ramazan ayında sofraları süslüyor

Baklavanın içine kattılar lezzetini ikiye katladılar

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Yassı kadayıf tarifi

Talep yağıyor! Baklavaya alternatif oldu

Mutfak dolaplarının renklerini değiştirmek mümkün! İşte kullanmanız gereken yöntem...

Masraf yapmadan mutfak dolaplarını bu yöntemle yenileyin

Streç filmin ucunu bulmak için en pratik yöntem

Streç filmin ucunu bulmak için en pratik yöntem

Mutfakta da önlem şart: Koronavirüse karşı yiyecekler nasıl temizlenmeli?

Poşetlerdeki büyük tehlike! Virüs bulaşmış olabilir

Şekerin sağlığımıza vurduğu 10 ciddi darbe

Her gün tüketiyoruz ama beynin küçülmesine neden oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.