Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı:

"Önce çocuğunuzla arkadaşlık kuruyorlar. Folklor, saz kursu ya da dil kursu adı altında yani kültür aktiviteleri uygulayacak bir kültür evi olarak lanse ediyorlar ama kültür eviyle alakalı hiçbir şey yok. Tamamen çocukları dağa göndermek yani PKK'ya kazandırmak, bütün amaçları o. Başka amaç yok. Maalesef oradaki Kürtlerin birçoğu da halen anlamış değil. Bunların amacının kültür değil de PKK'ya eleman devşirmek olduğunun farkında değiller. Önce eğlenecek yerlere, pikniklere götürüyorlar. Güvenini kazandıktan sonra zayıf taraflarını öğreniyorlar, tespit ediyorlar, arkadaşlık kuruyorlar. Artık zayıf yerini yakaladıkları an işlemeye başlıyorlar."

Başarılı bir öğrenci olan kızının, Berlin'de terör örgütü PKK'yla iltisaklı derneğe gittikten sonra beyninin yıkandığını ve notlarının düştüğünü belirten Aktaş, okul değiştirmelerine rağmen çocuğunun aynı derneğin faaliyetlerine katılmayı sürdürdüğünü söyledi.

- Ailelere uyarıda bulundu

Kaçırılan kızını geri almak için defalarca söz konusu derneğin yetkilileriyle görüştüğünü ancak herhangi bir sonuç alamadığını anlatan Maide Töremiş Aktaş, şu bilgileri verdi:

"Gittim onların yerlerine, 'sakinleş, sakin ol, ortalığı velveleye verme. Senin çocuğun gelecek...' dediler. Ailelerin duygularıyla oynuyorlar. Önce 'Sakin olun, çocuklarınız birkaç günlüğüne gitti, gelecek.' Birkaç gün geçiyor, gidiyorsun halen yok. 'Çocuğunla kontağa geçeceğiz. Gelecek, gelecek, gelecek...' Çocuk öbür tarafa gittikten sonra 'çocuğunuz şu anda Irak'ta ya da Suriye'de veya şurada burada. Siz eğer ortalığı velveleye verirseniz, çocuğunuzun ölüsünü bile göremezsiniz' deniyor, aile ne yapıyor? Çocuğu ölmesin, ölüsünü görmeyeyim, diye sesini çıkarmıyor. Birçok aile çocuğunun gidişini bildirmiyor bile. Ümit ediyorlar ki bir gün çocuğu geri dönecek ama hiç değilse dosyası kirlenmemiş, teröre, PKK'ya katılmamış. Yani normal yaşamına devam etmesi için söylemiyorlar bile."

"Kızım kaçırıldıktan sonra bu dünyada cehennemi yaşadım" diyen, gençleri terör örgütüne kaptırmamak için ebeveynleri, çok dikkatli olmaları ve çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğini yakından takip etmeleri konusunda uyaran Aktaş, "Özellikle ergenlik çağında anneler babalar çocuklarına sert çıkışmasınlar." dedi.