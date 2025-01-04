Kızı Tuğçe Tayfur ile arası bozulmuştu! Ferdi Tayfur'un yakın arkadaşı anlattı! Vasiyeti ve son dileği bakın neymiş...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur’a ilk veda Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Binlerce kişinin akın ettiği anma törenine usta sanatçının yakın arkadaşı Gazeteci Işık da geldi.

'VASİYETİ VE SON DİLEĞİ...'

MagazinNews'te yer alan habere göre; usta sanatçının arkadaşı günlerdir kendinde olmadığını söyledi ve 'Vasiyeti var mıydı?' sorusunu yanıtsız bıraktı.

Israrlı sorular karşısında kendini tutamayan Işık 'Vasiyeti vardı. Kızıyla barışmak istedi. Her yanına gittiğimde kızıyla barışmak istediğini söyledi. Ama biliyorsunuz olayları. Hiç girmeyeyim ben o konuya. Biz bir aileyiz onlarla bu konuya hiç girmeyeyim ne olur.' diyerek konuştu.

SON GÜNLERİNİ DE ANLATTI

Ferdi Tayfur'un son günlerini de anlatan Işık 'Hastanedeyken iyileşeceğim, iyileşiyorum diyordu. Hep beraber olacağız diyordu. Ancak peltek konuştuğu için...' ifadelerini kullandı.