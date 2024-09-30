Kızıl Goncalar'a şaşırtan veda! Diziden ayrılır ayrılmaz yeni diziyle anlaştı

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar ikinci sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Her cuma akşamı NOW TV'de yayımlanan dizinin oyuncu ekibinde bir ayrılık yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide 'Beste' rolüne hayat veren Hazal Türesan diziye veda ediyor.

KIZIL GONCALAR'A VEDA ETTİ

NOW'ın ilgiyle izlenen ekranın en özel dizilerinden Kızıl Goncalar bu akşam çok iddialı bir bölümle ikinci sezonu açtı. ÖmürAtay'ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin'in yazdığı Gold Film imzalı Kızıl Goncalar'a bu akşam Beste rolüne hayat veren Hazal Türesan veda ediyor.

YENİ ANLAŞMASI BELLİ OLDU

Dramatik bir şekilde Kızıl Goncalar'a veda edecek olan başarılı oyuncunun yeni dizisi de belli oldu.

Hazal Türesan Blutv'nin Magarsus dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Yunus Ozan Korkut'un yazıp yönettiği dizi yarın Adana'da sete çıkacak.