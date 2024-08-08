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Kızıl Goncalar'ın yeni oyuncusu merak edildi! Cüneyd, Meryem ve Sadi'den sonra bomba bir karakter daha...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.08.2024 14:59
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Özgü Namal, Özcan Deniz, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Şimdilerde yeni sezon hazırlıkları devam eden diziye Cüneyd, Meryem ve Sadi'den sonra bomba bir karakter daha katılması bekleniyor.

Kızıl Goncalar'ın yeni oyuncusu merak edildi! Cüneyd, Meryem ve Sadi'den sonra bomba bir karakter daha...

MYNET-Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümden itibaren büyük ses getirdi. Her sahnesi dikkat çeken dizi sezon finali bölümüyle çok konuşulmuştu.

Dizinin sezon finali bölümünde Özgü Namal’ın hayat verdiği Meryem karakteri bir kumpasa kurban gitmiş Cüneyd'in dedesini öldürenler suçu Meryem'in üstüne yıkmışlardı.

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Dizinin son sahnesinde ise Meryem'i almak için savcılıktan gelmişlerdi. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Meryem'in hayatı yeni bölümlerde kökünden değişecek gibi görünüyor.

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BOMBA BİR KARAKTER DAHA...

Yeni sezonda kadroya dahil olacak oyunculardan biri de Meryem'in hapishanedeki arkadaşına hayat verecek. Bir kadın oyuncunun gireceği Kızıl Goncalar'a Cüneyd, Meryem ve Sadi'den sonra bomba bir karakterin daha dahil olması bekleniyor.
Kadroya girecek olan yeni isim şimdide merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal Kızıl Goncalar
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