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Kızılay ekibi şehitleri unutmadı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.05.2020 20:22 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve Gönülü gençler, arife gününde Zonguldaklı şehit memuru Çağdaş Arslan’ı ziyaret ederek, şehitlikde Yasin-i şerif okuttu.Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve gönüllü gençler arife gününde Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Çağdaş Arslan’ın Beycuma beldesindeki ailesini ziyaret etti.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve Gönülü gençler, arife gününde Zonguldaklı şehit memuru Çağdaş Arslan’ı ziyaret ederek, şehitlikde Yasin-i şerif okuttu.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve gönüllü gençler arife gününde Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Çağdaş Arslan’ın Beycuma beldesindeki ailesini ziyaret etti. Ardından Kızılay ekibi şehitliğe giderek oradaki şehitler için Yasin-i şerif okuttu.

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Naşkanı Aydın Ergenç, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ilk günü Arefe gününe denk gelmesiyle şehit kabirlerimiz geçmiş arefe günlerine göre boş kaldı. Gönüllülerimiz ile birlikte bu boşluğu elimizden geldiği kadar doldurmaya çalıştık. Şehitlerimizin ve mezarlıklarımızda bulunan meftalarımızın ruhlarına Yasin-i Şerif okuduk. Allah kabul eylesin inşallah"dedi.

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