YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Kızılay ekibinden güvenlik güçlerine bayram ziyareti

Kızılay ekibinden güvenlik güçlerine bayram ziyareti

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.05.2020 08:06 | Son Güncelleme

Van kara yolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası ile Bay Köyü Kontrol Noktasında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Kızılay ekibi, güvenlik güçleri ve yolda geçen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, şeker ve kolonya ikramı ile maske ve dezenfekte seti takdim ettikten sonra kentteki ev ziyaretlerini sürdürdü.Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı olarak yorucu bir Ramazan ayı geçirdiklerini, ancak ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını giderip onların yüzünü güldürmek ve hayır dualarını almanın kendileri için en büyük mutluluk ve ödül olduğunu söyledi.

Van kara yolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası ile Bay Köyü Kontrol Noktasında görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Kızılay ekibi, güvenlik güçleri ve yolda geçen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, şeker ve kolonya ikramı ile maske ve dezenfekte seti takdim ettikten sonra kentteki ev ziyaretlerini sürdürdü.
Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı olarak yorucu bir Ramazan ayı geçirdiklerini, ancak ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını giderip onların yüzünü güldürmek ve hayır dualarını almanın kendileri için en büyük mutluluk ve ödül olduğunu söyledi. Başkan Bozkurt, “Yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzünü güldürmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Kentin değişik noktalarda görev yapan güvenlik güçlerine, sağlık çalışanlarına, 65 üstü vatandaşlarımızın bayramını kutlamak için yollara çıktık. Kızılay ekibi olarak vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Ağrı'da 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:00
Sabah
04:42
Öğle
12:07
İkindi
15:58
Akşam
19:22
Yatsı
20:57

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Sümbül Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari Belediyesi İftar Çadırı Açtı

Hakkari Belediyesi İftar Çadırı Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.