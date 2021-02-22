Kızılay gönüllüleri karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Türk Kızılay gönüllüleri, Van'ın Muradiye ilçesinde, olumsuz hava koşullarına rağmen, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda, et ve kıyafet yardımında bulunuyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışmalarını sürdüren gönüllüler, karlı yolları aşarak yardım götürdükleri ailelerin hayır duasını alıyor.

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, AA muhabirine, Türk Kızılay Engelli Kulübü üyeleriyle ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Çalışmalarına destek veren Engelli Kulübü üyelerine teşekkür eden Yay, "Engelli kulübündeki gönüllülerimiz kar kış, yağmur çamur demeden bize eşlik edip vatandaşlarımızın dertleri ile derleniyorlar, sevinçlerine ortak oluyorlar." dedi.

Muradiye Bedensel Engeliler Derneği ve Kızılay Engelli Kulübü Başkanı Osman Ceyhaner ise ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yola koyulduklarını belirterek, "Bizim engel durumumuz yardım yapmamıza engel değildir. Bazen yaya bazen araçlarla ihtiyaç sahiplerimize yardımları ulaştırıyoruz. Engelli olmamız Türk Kızılay gönüllüsü olmamıza da engel değildir." diye konuştu.

