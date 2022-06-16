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Kızılay gönüllülerinden Siirt'in köylerindeki öğrencilere afet eğitimi

16.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Siirt Şubesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Kızılay ekipleri, 8 köydeki 1000'i aşkın öğrenciye ulaşarak afetler konusunda bilinçlendirdi - Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç: - "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da gönüllülerimizle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Daha şimdiden altyapısını oluşturduk"

SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te Türk Kızılay gönüllüleri, "Köy Okullarımız Kızılay ile Afetlere Hazır" projesi kapsamında köy köy gezerek yüzlerce öğrenciye eğitim verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolüyle uygulanan proje kapsamında Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç öncülüğünde oluşturulan 12 kişilik ekip, afete hazırlık eğitimi için köylerin yolunu tuttu.

İki ayı aşkın sürede 8 köye giden Kızılay gönüllüleri, 1000'i aşkın ilk ve ortaokul öğrencisine başta deprem olmak üzere afetlere ilişkin çeşitli eğitimler verdi.

Çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla oyunlar da oynayan gönüllüler, köylülerle de bir araya gelerek sohbet etti.

- "Afet bilinci oluşturmak için başlattığımız projede amacımıza ulaştık"

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, AA muhabirine, bu proje ile 1000'in üzerinde öğrenciye ulaşarak afet eğitimi verdiklerini, eğitimleri zaman zaman müzikli etkinliklerle de renklendirdiklerini söyledi.

"Öğrencilerde afet bilinci oluşturmak için başlattığımız projede amacımıza ulaştık." diyen Altunç, verilen eğitime öğrencilerin de ilgi gösterdiğini belirtti.

Altunç, bu yıl 2,5 ay süren eğitim programını gelecek yıl da farklı okullarda sürdürmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Afetlerin neden olabileceği, ortaya çıkacak zararların önlenmesi veya en aza indirilmesinin amaçlandığı, temel düzeyde farkındalık eğitimini kapsayan projede, öğrencilere afet öncesi, afet sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, afet riski olan bölgeler, doğru davranış biçimleri, toplanma alanları, afet çantasının hazırlanması, deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda uygulamalı eğitimler verildi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da gönüllülerimizle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Daha şimdiden altyapısını oluşturduk."

Genç Kızılay Siirt İl Başkanı Sultan Kesici de afet eğitimi için gittikleri köylerde gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kızılay gönüllüsü Hilal Yılmaz da proje ile öğrencilere hem afete hazırlık eğitimi verdiklerini hem de çocuklarla müzik eşliğinde oyunlar oynadıklarını, eğlenceli zaman geçirmelerini sağladıklarını dile getirdi.

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