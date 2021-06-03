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Kızılay ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu arasında düzenli kan bağışının artırılması için protokol imzalandı

03.06.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılay ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu arasında düzenli kan bağışının artırılması için protokol imzalandı

Kızılay ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu arasında düzenli kan bağışının artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, genel merkez binasındaki imza törenine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk katıldı.

Kınık, törende yaptığı konuşmada, Kızılay'ın insanlara ve ihtiyaç sahiplerine dokunmaya çalıştığını ifade etti.

Muhtarların da insanlara dokunmaya çalıştığını belirten Kınık, şu ifadeleri kullandı:

"Ne zaman bir afet, olağanüstü bir durum olsa ilk yaptığımız, etkilenen bölgedeki muhtarımızı aramak, ondan olayı anlamak oluyor. Ya da bir ihtiyaç varsa bir yoksula ulaşılması gerekiyorsa yine bize ilk bilgiyi veren, rehberlik eden değerli muhtarlarımız oluyor. Özellikle kan hizmetleri konusunda da bu iradenin tecelli etmesi noktasında bu iş birliği protokolümüzü imza altına alıyoruz."

- "Gönül gönüle milletimize hizmet etmek için buradayız"

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise muhtarların, demokrasinin temel taşı olduğu gibi milletin de birinci derece temsilcisi olduğuna işaret ederek, "Milletimize hizmet yolunda bizlerin de Kızılay'a destek olması gerekiyor ve verilecek olan bir kanın üç can olduğunun bilinciyle, birlikte hareket ederek bu yolda hep beraber, gönül gönüle milletimize hizmet etmek için buradayız." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Kınık ve Aktürk, iş birliği protokolünü imzaladı.

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