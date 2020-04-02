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Kızılay, yardımları yaşlılara ulaştırıyor

MALATYA HABERLERİ  | 02.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kızılay Malatya Şubesi Destek Gurubu ekipleri Genç Kızılay Malatya ekibi ile birlikte korona virüsüne karşı önlem mücadelesi kapsamında 65 yaş ve üstü olan yaşlıların dışarı çıkmamaları ve ihtiyaçları karşılamak için hizmetlerine Malatya ili ve ilçelerinde devam ediyor.Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, yaptığı açıklamada, “Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Korona Virüsü sebebi ile Malatya Valiliğinin koordinesinde bizde büyük bir seferberlik başlattık.

Kızılay, yardımları yaşlılara ulaştırıyor

Kızılay Malatya Şubesi Destek Gurubu ekipleri Genç Kızılay Malatya ekibi ile birlikte korona virüsüne karşı önlem mücadelesi kapsamında 65 yaş ve üstü olan yaşlıların dışarı çıkmamaları ve ihtiyaçları karşılamak için hizmetlerine Malatya ili ve ilçelerinde devam ediyor.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, yaptığı açıklamada, “Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Korona Virüsü sebebi ile Malatya Valiliğinin koordinesinde bizde büyük bir seferberlik başlattık. Bu kapsamda öncelikle 65 yaş ve üstü, bağışıklık sistemleri düşük olan ve kronik hastaları için evde kalmaları için gerekli bilgilendirmeleri yapıyor ve Genç Kızılay Malatya ekibimizle birlikte ihtiyaçları karşılamak için kapı kapı dolaşarak aldığımız bağışları ulaştırıyoruz. Sadece Malatya ili merkezinde değil aynı zamanda Doğanşehir ve Hekimhan İlçelerimizde de dağıtım yaptığımız gibi her gün yeni bir ilçede bu bağışları sürdürmeye ve milletimizin yanında yer almaya çalışıyoruz” dedi.

Kızılay, yardımları yaşlılara ulaştırıyor

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