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  4. Kızılay'a yapılacak Diyanet Camisi ve Katlı Dolmuş Otoparkı için ihaleye çıkıldı

Kızılay'a yapılacak Diyanet Camisi ve Katlı Dolmuş Otoparkı için ihaleye çıkıldı

25.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesinin teklifleri almaya başladığı ihaleye göre 14 bin 545 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 kişilik cami ile 144 dolmuş kapasiteli katlı otopark inşa edilecek. - Diyanet Camisi ve Katlı Dolmuş Otoparkı inşaatının, ihale sürecinin ardından 510 günde tamamlanması öngörülüyor

ÖMER OLCAY - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay Meydanı'na yapılacak Diyanet Camisi ve Katlı Dolmuş Otopark yapım işi için isteklilerden açık ihale usulüyle teklifleri almaya başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kızılay Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine inşa edilecek Diyanet Camisi ve Katlı Dolmuş Otopark yapım işi için ihaleye çıktı.

Yaklaşık 1500 kişinin ibadet edebileceği cami ve otopark projesi kapsamında, çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları ile 144 dolmuş için park yeri yapılması planlanıyor.

İhaleyle, 14 bin 545 metrekarelik alana 4 bodrum kat, zemin kat, normal kattan oluşan cami binası ve otopark yapılacak. İnşaat, mekanik tesisat, elektrik tesisat, altyapı ile çevre (yapısal peyzaj ve bitkisel peyzaj) imalatlarını kapsayacak açık ihalenin teklifleri 22 Haziran saat 14.00'e kadar kabul edilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin fiyat esasına göre belirleneceği ihaleye, yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek.

Yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanmasının ardından 30 gün içinde yapılacak yer teslimi ile başlayacak yapım işinin 510 günde tamamlanması hedefleniyor.

- Kızılay'a cami projesi 2020'de açıklanmıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Haziran 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay'da yapılmak üzere, projesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alana inşa edilecek 1500 kişi kapasiteli caminin, 18 ay içinde tamamlanıp 2021 yılı sonuna kadar ibadete açılmasının planlandığını bildirmişti.

Açıklamada, Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine inşa edilecek cami ve sosyal donatı alanlarının yanı sıra alanın zemin altı üç katının dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edileceği belirtilmişti.

Dolmuşçu esnafının caminin otoparkını depolama alanı olarak kullanacağı ifade edilen açıklamada, Güvenpark'taki yeşil alanın yaklaşık 2000 metrekare artırılarak parka 241 yeni ağaç dikileceği kaydedilmişti.

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