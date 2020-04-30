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Kızılay’dan çocuklara sürpriz

BİLECİK HABERLERİ  | 30.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi, bağış aldığı 3 bin adet çocuk paketini çocuklara dağıtmaya başladı.Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklara Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi bağış aldığı 3 bin adet çocuk paketini dağıtmaya başladı.

Kızılay’dan çocuklara sürpriz

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi, bağış aldığı 3 bin adet çocuk paketini çocuklara dağıtmaya başladı.
Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklara Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi bağış aldığı 3 bin adet çocuk paketini dağıtmaya başladı. Konu hakkında Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesinden yapılan açıklamada, "Bizlerin çalışmalarını takdir eden Bilecikli hayırsever vatandaşlar dağıtılmak üzere bisküvi ve kraker bağışladı. Hazırlanan çocuk paketleri evde kalmaya devam eden çocuklarımıza dağıtılmaya başlandı. Ramazan ayının içinde bulunduğumuz bu günlerde Türk Kızılay Bilecik Şubesi zekat, fitre ve fidye bağışlarını evden çıkamayan vatandaşlarımız için şubeyi arayarak adres bildirmeleri halinde evlerine giderek bağışların kabul edilecek" denildi.

Kızılay’dan çocuklara sürpriz

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