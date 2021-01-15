Kızılay’dan destek plaketi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Türk Kızılayı Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk Kızılayı Şube Başkanı Yaşar Ciğer’in kendisini ziyaretinde özellikle Koronavirüs salgını süresinde yaptıkları çalışmaları yerinde bulduğunu belirterek tebrik etti.

Ciğer konuşmasında, “Kaymakam Çorumluoğlu’na, ilçe genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardık, desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi ilettik.” Dedi.

Ardından gerçekleştirilen ziyarette ise Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Türk Kızılayı bizim gözbebeğimizdir. İlçemizdeki şubemizin çalışmalarını yakından takip ettim, sizlerle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, göreve gelmeleri sonrası ve pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktardıklarını belirtti.

Türk Kızılayı Kdz.Ereğli Şube Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız, Şube Sekreteri Kenan Yılmaz ve Şube Saymanı Serkan Keleş ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’na ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a, desteklerinden dolayı birer Teşekkür Plaketi Takdim edildi.

Türk Kızılayı Karadeniz Ereğli Şubesi tarafından yapılan açıklamada; “Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulan her görevde hazır olacağımızı, vatandaşlarımıza desteklerimizin devam edeceğini bir kez daha bildiriyoruz.” Denildi.

