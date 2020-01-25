YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kızılay’dan Elazığ için yardım kampanyası

Kızılay’dan Elazığ için yardım kampanyası

VAN HABERLERİ  | 25.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kızılay Van Şubesi, Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı yardım kampanyası başlattı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kızılay Van Şube Başkanlığı yetkilileri, Elazığ’da yaşanan depremin ardından yardım etmek isteyen vatandaşların kendilerine başvurabileceğini dile getirerek, “Kızılay olarak ihtiyaca göre yardım malzemelerini belirledik.

Kızılay Van Şubesi, Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı yardım kampanyası başlattı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kızılay Van Şube Başkanlığı yetkilileri, Elazığ’da yaşanan depremin ardından yardım etmek isteyen vatandaşların kendilerine başvurabileceğini dile getirerek, “Kızılay olarak ihtiyaca göre yardım malzemelerini belirledik. Bu noktada gıda kolisi olarak mercimek, kuru fasulye, pirinç, bulgur, nohut, un, salça, tuz ve sıvı yağın yanında beslenme hizmetlerinde kullanılmak üzere 50 veya 25 kilogramlık çuvallarda un veya bakliyat, hijyen malzemesi olarak tuvalet kağıdı, bebek bezi, el dezenfektanı, duş jeli, şampuan, diş fırçası, diş macunu, sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, barınma malzemesi olarak battaniye yün, nevresim, yastık ve yorgan seti ile kışlık kazak, kaban, mont, çizmeye ihtiyaç vardır. Bu anlamda yardım etmek isteyen vatandaşların bize başvurmaları ya da 0432 210 03 03 nolu telefonu arayarak yardımda bulunabilirler” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Meteoroloji’den ‘Ödüllü Fotoğraf Yarışması’Meteoroloji’den ‘Ödüllü Fotoğraf Yarışması’
SP Van İl Başkanı Özay İlhan: “Gün birlik ve beraberlik günüdür”SP Van İl Başkanı Özay İlhan: “Gün birlik ve beraberlik günüdür”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Van Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:24
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Van Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’ndan akşam denetimi

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu’ndan akşam denetimi

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.