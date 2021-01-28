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Kızılay’dan hayırseverlere teşekkür plaketi ve madalya

28.01.2021 19:05 | Son Güncelleme:
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Türk Kızılayı Kdz.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Kızılay’a destekte bulunan iş adamı ve hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kızılay’a destek veren hayırseverleri ziyaret etti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı Fatih Çakır, Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, ÇEMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bakkaloğlu ve Av. Ahmet Köse’yi ziyaret eden Kızılay yönetimi kendilerine plaket ve madalya takdim etti.
Türk Kızılayı Şube Başkanı Yaşar Ciğer, ülke olarak zor süreçten geçildiğini belirterek Kızılay’a destek veren isimlere teşekkür etti. Ciğer açıklamasında;
“Koronavirüs ile mücadele sürecinde Kızılay olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nerede ihtiyaç varsa oraya koşuyoruz, mağduriyetlerin giderilmesi konusunda el birliği ile mücadelemiz sürüyor. Bu süreçte de bizlere maddi manevi destek olan hayırsever vatandaşlarımıza minnet borçluyuz. Kızılay Genel Merkezimiz kurumumuza destek verenler için madalyalarını gönderdi. Biz de hayırseverlere bu madalyaları sunarak, aynı zamanda teşekkürlerimizi kendilerine ilettik. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulan her görevde hazır olacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini ve kendilerinin desteklerini her zaman bizimle olmasını istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

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