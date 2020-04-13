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Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

BİTLİS HABERLERİ  | 13.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Bitlis’in Tatvan Şubesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.İlçe genelinde aralıklarla giyim ve gıda yardımında bulunan Kızılay Tatvan Şubesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı yardımlarını sıklaştırdı.

Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk Kızılayı Bitlis’in Tatvan Şubesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
İlçe genelinde aralıklarla giyim ve gıda yardımında bulunan Kızılay Tatvan Şubesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı yardımlarını sıklaştırdı. Salgından dolayı dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri ulaştıran Kızılay gönüllüleri, aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanları da ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalışıyor.
Yardımların aralıklarla devam ettiğini kaydeden Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım paketlerini teslim ettiklerini, en son yapılan dağıtımda 30 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi teslim ettiklerini ve yardımların devam edeceğini söyledi.

Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

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