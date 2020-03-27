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Kızılay’dan korona ile mücadeleye destek

MUĞLA HABERLERİ  | 27.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara yönelik Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışması başlatıldıTürk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Başkanlığında, kaymakamlık, kamu kuruluşları, muhtarlar ve STK temsilcilerinden oluşturulan "Vefa Destek Grubu Komisyonu" tarafından tespit edilen ailelere yardım ulaştırmaya başladıklarını söyledi.Şube Başkanı Gürbüz, ilk aşamada Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 65 ya üstü ihtiyaç sahibi 50 aileye ulaştıklarını belirterek, “Bu hafta boyunca 200 aileye Türk Kızılay’ına yurt içinde bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan konserveleri polis ekiplerimizle birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara yönelik Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışması başlatıldı
Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Başkanlığında, kaymakamlık, kamu kuruluşları, muhtarlar ve STK temsilcilerinden oluşturulan "Vefa Destek Grubu Komisyonu" tarafından tespit edilen ailelere yardım ulaştırmaya başladıklarını söyledi.
Şube Başkanı Gürbüz, ilk aşamada Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 65 ya üstü ihtiyaç sahibi 50 aileye ulaştıklarını belirterek, “Bu hafta boyunca 200 aileye Türk Kızılay’ına yurt içinde bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan konserveleri polis ekiplerimizle birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca şubemize yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri içinde gıda paketleri hazırlıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan emniyet mensuplarımıza, muhtarlarımıza ve Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında 3 yönetim kurulu üyesi, gönüllüler ve polis ekipleri ile sahada olduklarını belirten Gürbüz, "Türk Kızılay olarak onların ihtiyaç duydukları hijyen ve gıda paketlerini evlerinde kendilerine teslim ediyoruz. Evde olmayanların paketlerini ise muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Onlarla sohbet ederek başka ihtiyaçları varsa belirliyor, aynı zamanda da moral ve motivasyonlarına katkıda bulunuyoruz" diye kaydetti.

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