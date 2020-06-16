YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Kızılay’dan Vali Aktaş’a berat

Kızılay’dan Vali Aktaş’a berat

ÇANKIRI HABERLERİ  | 16.06.2020 21:35 | Son Güncelleme

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’a Türk Kızılayı tarafından bronz madalya ve berat verildi.Türk Kızılayı Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy ve Başkan Yardımcısı Muharrem Ovacıklı, Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’a veda ziyaretinde bulundu.

Kızılay’dan Vali Aktaş’a berat

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’a Türk Kızılayı tarafından bronz madalya ve berat verildi.
Türk Kızılayı Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy ve Başkan Yardımcısı Muharrem Ovacıklı, Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’a veda ziyaretinde bulundu. Türk Kızılayı’na sürekli destek ve kan bağışları dolayısıyla Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından hazırlanarak imzalanan berat ve bronz madalya da ziyarette takdim edildi. Ulusoy ve Başkan Yardımcısı Ovacıklı, desteklerinden dolayı Aktaş’a teşekkürlerini ileterek, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım! Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

MEÜ’nün misafir araştırmacısı Dr. Veldhuizen, Covid-19 Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı

MEÜ’nün misafir araştırmacısı Dr. Veldhuizen, Covid-19 Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Çankırı Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:09
Sabah
05:07
Öğle
12:51
İkindi
16:50
Akşam
20:25
Yatsı
22:15

Çankırı Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

İncebay Eczanesi
Cankirimerkez
Karatekin Eczanesi
Cankirimerkez
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Derman Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Karaağaç Eczanesi
Kursunlu
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.