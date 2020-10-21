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Kızılcahamam Altınköy’de

ANKARA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:08 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın ilçelerini Altınköy’de ağırlamaya devam ediyor.

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın ilçelerini Altınköy’de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere ve Güdül’ün ardından başkentin bir diğer güzel ilçesi Kızılcahamam, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi’nin konuğu oldu.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi’nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Kızılcahamam da yerini aldı. Kızılcahamam Belediyesi’nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar birlikte açtı. Kızılcahamam Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.
İlçe belediyeleriyle yapılan bu işbirliğinden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Başkan Balcı, "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere ve Güdül Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköy ziyaretçileri konuklarımıza büyük ilgi gösterdi. Biz de kendilerini en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık” dedi.
Başkan Balcı, “Kızılcahamam’ın bazlaması, dünyaca ünlü sodası ve eriştesi gerçekten çok lezzetli. Altınköy’e hem renk hem de lezzet kattılar. Bu lezzetleri yakından tanımak isteyen herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etmeye ve Kızılcahamam ilçemizi yakından tanımaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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