YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kızılcahamam’da sağlık çalışanlarına çiğ köfte morali

Kızılcahamam’da sağlık çalışanlarına çiğ köfte morali

ANKARA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sonrası sağlık personelleri yoğun bir mesai içine girdi.

Kızılcahamam’da sağlık çalışanlarına çiğ köfte morali

Korona virüs salgını sonrası sağlık personelleri yoğun bir mesai içine girdi. Yoğun çalışma temposundaki sağlık çalışanlarına alkışlı desteği sonrası bir destek Kızılcahamam Komagene Çiğköfte‘den geldi.
Kızılcahamam Komagene Çiğköfte bayii tarafından bugün Kızılcahamam Devlet Hastanesi sağlık çalışanları ziyaret edilerek bütün personele çiğ köfte ikramında bulunuldu.
Komagene Çiğköfte İşletme sahibi Yavuz Yiğiter yaptığı açıklamada, “Dünya üzerinde bulunan virüs salgını Ülkemizi de etkisi altına alarak teyakkuzda bulunan sağlık çalışanlarımızın bu zor gününde yanında olmak onları moral ve motive etmek amacı ile Kızılcahamam Devlet Hastanemizi ziyaret ederek bütün sağlık çalışanlarımıza hazırlamış olduğumuz çiğ köfte paketlerimizi hijyen kuralları çerçevesinde teke kişilik olarak hazırladık, böyle bir durumda devletimizin milletimizin ve bu işte en risk altında olan sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek adına çam sakızı çoban armağanı çiğ köftelerimizi ikram ettik hepsine afiyet olsun dileklerimizi iletir Ülkemizin bu virüs salgınından biran önce kurtulmayı ve daha sağlıklı günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum” dedi.

Kızılcahamam’da sağlık çalışanlarına çiğ köfte morali

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Ankara Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:26
Öğle
12:57
İkindi
16:31
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Merve Baysal Eczanesi
Cankaya
Oraklı Eczanesi
Cankaya
Sevin Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Dilek Eczanesi
Cankaya
Yeni Zencefil Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Yenimahalle’de modern dönüşüm devam ediyor

Yenimahalle’de modern dönüşüm devam ediyor

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.