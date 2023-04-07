MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 22. bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 22. bölüm yayınlanacak mı?

07.04.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti son günlerde olaylı sahneleri ve RTÜK kararı ile gündemden düşmüyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 22. bölüm yayınlanacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 22. bölüm yayınlanacak mı?

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi sebebi ile ceza almıştı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verilmişti. Kanal avukatları ise karara hızlıca itiraz etti ve mahkeme kararını verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 22. bölüm yayınlanacak mı? İşt yanıtı...

KIZILCIK ŞERBETİ 22. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve RTÜK'ten de savunma istedi. Bu yüzden uzayan karar süreci sebebi ile Kızılcık Şerbeti bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti 2

KIZILCIK ŞERBETİ' 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema’nın koşulunu kabul ederek onu eve dönmeye ikna eden Abdullah, Nursema’nın kararından vazgeçmesiyle bir nebze rahatlasa da Alev’e olan duygularını kızıyla açıkça konuşmak zorunda kaldığı için çok rahatsızdır.

Fatih’in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir. Kendini çok akıllı sanan Nilay, dolandırıcıların tuzağına düşecektir.

Kızılcık Şerbeti 1

Sönmez ve Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir. Çimen’in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen Kıvılcım, Metehan ve Çimen’e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir. Ömer kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi Kıvılcım’ın elini bağlayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadıAşk-ı Memnu'daki çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...
Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

İlginizi Çekebilir

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.