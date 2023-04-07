Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi sebebi ile ceza almıştı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verilmişti. Kanal avukatları ise karara hızlıca itiraz etti ve mahkeme kararını verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 22. bölüm yayınlanacak mı? İşt yanıtı...

KIZILCIK ŞERBETİ 22. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve RTÜK'ten de savunma istedi. Bu yüzden uzayan karar süreci sebebi ile Kızılcık Şerbeti bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak.

KIZILCIK ŞERBETİ' 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema’nın koşulunu kabul ederek onu eve dönmeye ikna eden Abdullah, Nursema’nın kararından vazgeçmesiyle bir nebze rahatlasa da Alev’e olan duygularını kızıyla açıkça konuşmak zorunda kaldığı için çok rahatsızdır.

Fatih’in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir. Kendini çok akıllı sanan Nilay, dolandırıcıların tuzağına düşecektir.

Sönmez ve Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir. Çimen’in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen Kıvılcım, Metehan ve Çimen’e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir. Ömer kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi Kıvılcım’ın elini bağlayacaktır.

