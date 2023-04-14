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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 23. yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı

14.04.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Her bölümüyle gündem olan dizi RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza almıştı. Kanal avukatları ise karara itiraz etmişti. Yüksek mahkeme ise yürütmeyi durdurma kararı verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 14 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 23. yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisi olaylı sahneleri ile gündemden düşmüyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti RTÜK'ten aldığı cezalar ile sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Dizinin son durumu ise merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 23. yeni bölüm ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

14 Nisan 2023 Show Tv yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizi 23. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti 2

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.

Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

Kızılcık Şerbeti 1

Abdullah’ın, Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.

Sahtekarların ağına düşen Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

14 NİSAN 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler
05:15 Bir Şansım Olsa

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