Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 23. yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisi olaylı sahneleri ile gündemden düşmüyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti RTÜK'ten aldığı cezalar ile sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Dizinin son durumu ise merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 23. yeni bölüm ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

14 Nisan 2023 Show Tv yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizi 23. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.

Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

Abdullah’ın, Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.

Sahtekarların ağına düşen Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

14 NİSAN 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

05:15 Bir Şansım Olsa

