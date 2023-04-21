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  4. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok, 23. yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok, 23. yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı

21.04.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. RTÜK'ün televizyon tarihinde ilk kez 5 haftalık yasak uyguladığı ilk dizi olan Kızılcık Şerbeti'nin yayını yarıda kesilmişti. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından dizinin akıbeti hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok, 23. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 21 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok, 23. yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı

Kızılcık Şerbeti yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı diziye RTÜK, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? İşte yanıtı...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Son olarak yayını yarıda kesilen Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak dizinin final iddiaları yalanlandı ve Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film’in patronu Faruk Turgut dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını dile getirdi.

Ancak Show Tv'nin bu 21 Nisan 2023 yayın akışına baktığımızda Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yer almıyor.

Kızılcık Şerbeti 4

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM ÖZETİ:

Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.

Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Kızılcık Şerbeti 3

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

Abdullah’ın, Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.

Kızılcık Şerbeti 2

Sahtekarların ağına düşen Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

Kızılcık Şerbeti 1

21 NİSAN 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa
08:30 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:47 RTÜK Belgesel
00:00 Aile
02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

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