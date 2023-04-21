Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok, 23. yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan 2023 Show Tv yayın akışı

Kızılcık Şerbeti yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı diziye RTÜK, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? İşte yanıtı...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Son olarak yayını yarıda kesilen Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak dizinin final iddiaları yalanlandı ve Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film’in patronu Faruk Turgut dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını dile getirdi.

Ancak Show Tv'nin bu 21 Nisan 2023 yayın akışına baktığımızda Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yer almıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM ÖZETİ:

Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.

Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

Abdullah’ın, Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.

Sahtekarların ağına düşen Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

21 NİSAN 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:30 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:47 RTÜK Belgesel

00:00 Aile

02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

