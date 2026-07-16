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Gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'tan ilk açıklama! 'Yargı sürecine güvenim tam'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddiaları reddeden Yalçıntaş, evinde bulunan hassas terazinin mutfak terazisi olduğunu belirterek, "Yargı sürecine güvenim tam" dedi.

Gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'tan ilk açıklama! 'Yargı sürecine güvenim tam'
Öznur Yaslı İkier

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirten Yalçıntaş, hukuki süreç nedeniyle ayrıntılı açıklama yapmasının doğru olmayacağını dile getirdi.

Yalçıntaş paylaşımında, "Bugün adımın geçtiği bir soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Hukuki süreç devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmam doğru olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"HASSAS TERAZİ MUTFAK TERAZİSİDİR"
Hassas terazi iddiasına açıklık getiren ünlü şarkıcı, söz konusu terazinin beslenme ve kalori takibi amacıyla kullandığı sıradan bir mutfak terazisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bazı haberlerin aksine evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgâhında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir."

Açıklamasının sonunda Yalçıntaş, "Yargı sürecine güvemin tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor, kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş tan ilk açıklama! Yargı sürecine güvenim tam 1

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İlyas Yalçıntaş uyuşturucu
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