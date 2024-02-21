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Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni gelişme! RTÜK'ten diziye bir ceza daha...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.02.2024 17:22 | Son Güncelleme:
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Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcı ürünleri için "aşırı vurgu yapıldığı" iddiasıyla kanala RTÜK tarafından yüzde 2 para cezası kesildi. Daha önce de RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde "kadına şiddetin özendirildiği" gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni gelişme! RTÜK'ten diziye bir ceza daha...

'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki reklama Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ceza geldi.

kızılcık şerbeti9999

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, cezayı X hesabından duyurdu:

"RTÜK'ten temizlik deterjanına ceza! Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya 'ürünler için aşırı vurgu' yapıldığı savıyla kanala yüzde 2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor."

İLHAN TAŞÇI

BEŞ KEZ YAYIN DURDURMA CEZASI VERİLMİŞTİ

Daha önce de RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde "kadına şiddetin özendirildiği" gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

KIZILCIK ŞERBETİ


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Kızılcık Şerbeti ele
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