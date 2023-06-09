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Kızılcık Şerbeti Kıvılcım öldü mü? Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya diziden ayrılıyor mu? Sezon finaline beklenmedik son!

09.06.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümü ile gündemdeki yerini aldı. Muhafazakar ve modern iki ailenin yaşadıklarını konu alan dizi, Yalı Çapkını ile birlikte cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri. Bu akşam Kızılcık Şerbeti'nde izleyenleri derinden etkileyen olaylar yaşanacak. Yayınlanan fragmanda Kıvılcım ve Ömer trafik kazası geçiriyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Kıvılcım öldü mü? Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya diziden ayrılıyor mu? Sezon finaline beklenmedik son...

Kızılcık Şerbeti Kıvılcım öldü mü? Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya diziden ayrılıyor mu? Sezon finaline beklenmedik son!

Kızılcık Şerbeti bu akşam sezon finali ile ekranlara geliyor. RTÜK tarafından verilen yayın durdurma cezası nedeniyle uzun süre gündemden düşmeyen sevilen dizi büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Kadrosunda Settar Tanrıöğen, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Müjde Uzman gibi isimleri bulunduran dizinin bu akşamki bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti Kıvılcım ile ilgili detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam sezon finali heyecanı yaşanıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi bu akşam 29. bölümü ile ekrana gelecek. Yayınlanan fragmanda Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası geçirdiği görülüyor.

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Şu an için Kıvılcım'ın durumu belirsizliğini koruyor. Dizinin ilerleyen dakikalarında Kıvılcım'ın ölüp ölmediği belli olacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KIVILCIM'I EVRİM ALASYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başarılı oyuncu Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Bu akşam sezon finaliyle ekrana gelen dizide Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası geçirmesi ve trafik polisinin 'Bir ölü bir yaralı var' demesiyle Alasya'nın diziden ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı.

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Şu an için konu ile ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Sevilen dizinin sezon finalinde yaşananlardan sonra Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.

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