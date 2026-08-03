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Manifest'ten sürpriz karar: Türkiye'den ayrılıyorlar! Yeni adresleri belli oldu

Son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan müzik grubu olan Manifest, global kariyer hedefi için rotayı İngiltere’ye çevirdi. Grubun kurucusu Tolga Akış, Türkiye’deki ortak evin eylül ayında kapatılacağını, Londra’da yeni bir ev açılacağını duyurdu.

Manifest'ten sürpriz karar: Türkiye'den ayrılıyorlar! Yeni adresleri belli oldu
Mehmet Hazar Gönüllü

Manifest grubundan sürpriz bir karar geldi. Grubun kurucusu Tolga Akış, üyelerin bir arada yaşadığı Türkiye’deki ortak evin eylül ayında kapatılacağını açıkladı.

Manifest ten sürpriz karar: Türkiye den ayrılıyorlar! Yeni adresleri belli oldu 1

YENİ ORTAK EV LONDRA’DA

Ortak evin ilk yıl için planlandığını belirten Akış, yeni adresin Londra olacağını söyledi. Manifest’in global çalışmalarını buradan yürüteceğini ifade eden Akış, şu açıklamayı yaptı: “Eylül ayında kızların ortak evini kapatıyoruz. Zaten plan ilk yıl ortak bir alan yaratmaktı. Ama eylülde farklı bir yerde ortak bir evimiz açılıyor: Londra.”

Akış ayrıca grubun küresel bir yapım şirketiyle anlaşacağını ve Wembley hedefi öncesinde ilk önemli adımın atılacağını belirtti.

Manifest ten sürpriz karar: Türkiye den ayrılıyorlar! Yeni adresleri belli oldu 2

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI'NIN ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Manifest hakkındaki çıkışı çok konuşulmuştu. Kendisine iletilen konser talebini reddeden Aşgın, “Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez. Şehrimizi bunlarla kirletemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Londra Tolga Akış Manifest
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