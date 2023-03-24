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Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte gündem olan Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncuları ile son bölüm özeti

24.03.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Show Tv'de cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken yeni dizi hakkında merak edilenler sorgulanıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti...

Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte gündem olan Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncuları ile son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç(Ketche)'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Her cuma akşamı seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır. İşte Kızılcık Şerbeti'nin konusu, oyuncuları ve merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

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Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç - Ömer Ünal
Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan
Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz
Doğukan Güngör - Fatih Ünal
Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal
Müjde Uzman - Alev Arslan
Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal
Aliye Uzunatağan
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen Çimen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 19. Bölümünde; Nursema düşme sonrası ağır yaralanmıştır. İbrahim ve ailesi panik halde onu bir hastaneye götürürler ve Nursema iyileşmeden ailesine haber vermemeye karar verirler. Abdullah Ünal’ın tepkisinden korkmaktadırlar. Nursema’nın evlenmesinden dolayı dağılan Umut’u teselli etme görevini her zamanki gibi Alev üstlense de onun da kendi aşk hayatı çok yolunda gitmemektedir.

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Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşamaktadırlar. Doğa ile arasının düzelmesi de Kıvılcım için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Nilay kapandıktan sonra yeni dünyasını iyice abartma yoluna girecek, bu konuda en büyük desteği de Pembe'den görecektir. Nursema hastanede kendine gelecek ve öğrendiği büyük sır onu şoke edecektir.

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