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Kızılcık Şerbeti'nde kardeş hesaplaşması! Fatih ve Mustafa'nın o anları sosyal medyada gündem oldu

13.10.2023 22:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümden sahnelerle yine gündem oldu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümü sosyal medyada oldukça ses getirdi.

Kızılcık Şerbeti her cuma adından söz ettirmeye devam ediyor. Muhafazakar bir aile ile modern bir çatışmasını konu alan dizinin yeni bölümünde yaşanan Fatih ve Mustafa'nın hesaplaşma, yüzleşme sahneleri sosyal medyada gündem oldu.

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Büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti, usta oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla dikkatleri üzerine topluyor.

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Dizinin bu akşam yayınlanan 34. bölümünde Doğa kızı Cemre için Fatih'in yanına geri dönmüştü.

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Dizinin Fatih ve Mustafa'nın yüzleştiği sahne ise büyük beğeni topladı. Sezon finalinde abisine 'Salak herif' diyen Fatih özür diledi.

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Mustafa'nın ise 'Özür dileyeceğin o kadar çok insan var ki Fatih. Ben çok sonra geliyorum. Ama önemli değil. Zaten salağım ya. Biraz geç anlıyorum.' cevabı izleyicileri oldukça üzdü.

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Duygusu bir hayli yüksek olan sahne sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı 'Bir Fatih'e bak bir de abisinin naifliğine', 'İnsan abisine nasıl böyle bir şey der', 'Mustafa gibi abim olsa keşke', 'Ah zarif Mustafa'm' gibi yorumlarda bulundu.

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