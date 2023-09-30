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Kızılcık Şerbeti'nde olay sahne! Sosyal medya yıkıldı! 'İşte aranan kaos'

29.09.2023 23:59 | Son Güncelleme:
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Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti yine gecenin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Reytinglerde Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti'nde aile yemeği sahnesi gündem oldu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle çok konuşuldu. Nursema'nın Ertuğrul'dan hat siparişi almasına ailesinin verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda Ceren Karakoç, Serkna Tınmaz, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil ve Settar Tanrıöğren gibi isimler bulunuyor.

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Bu akşam 32. bölümü ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, aile yemeğinin yendiği sahne ile çok konuşuldu.

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Umut'un boşanma aşamasında olan Doğa ve Fatih'in de bulunduğu masada Nursema'nın Ertuğrul Bey ile tek görüştüğünü söylemesi üzerine ortam gerildi.

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Mustafa'nın 'Nursema sen bir erkekle tek mi görüştün?' demesi ise gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

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Diziyi yakından takip eden kullanıcılar 'Mustafa'ya bak sen', 'Aile masası kaosu en sevdiğimiz', 'Yürü kız Nursema', 'Aferin sana Umut' gibi yorumlarda bulundular.

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Doğa'nın ise Nursema'nın ailesine 'Böyle şeyler çok normal ama bunlar medeni insan işi olduğu için sizin anlamamanız çok normal' demesi oldukça ses getirdi.

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Sahne sonrasında birçok kullanıcı da 'Böyle yapıştır lafı Doğa', 'Doğa yağlarımı eritti', 'Öyle bakarsınız anca' gibi yorumlarla Doğa'ya destek verdi.

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