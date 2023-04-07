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Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç'tan beğeni toplayan poz

07.04.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Affet Beni dizisiyle adını duyuran ve Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızını parlatan Ceren Yalazoğlu Karakoç son pozuyla hayranlarını mest etti. Son dönemde dizideki rolüyle adından sıkça söz ettiren oyuncuya beğeni yağdı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç'tan beğeni toplayan poz

RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yıldızı parlayan isimlerden biri de Ceren Yalazoğlu Karakoç.

Son dönem gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin parlayan yıldızı Ceren Yalazoğlu Karakoç, dizide canlandırdığı Nursema karakteriyle yoğun ilgi görüyor. Dizide gitgide güçlenen bir kadına hayat veren Karakoç'un hayatı ve kariyer yolculuğu merak edilirken sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç kısa elbisesiyle verdiği bir pozu paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

Ekran Alıntısı
Güzek oyuncu Muhsin Akgün'e verdiği pozları paylaşarak dikkat çekti. Ceren Karakoç'a "Diziden sonra tanıyamadım" yorumları yağdı.


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