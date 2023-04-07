Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç'tan beğeni toplayan poz

RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yıldızı parlayan isimlerden biri de Ceren Yalazoğlu Karakoç.

Son dönem gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin parlayan yıldızı Ceren Yalazoğlu Karakoç, dizide canlandırdığı Nursema karakteriyle yoğun ilgi görüyor. Dizide gitgide güçlenen bir kadına hayat veren Karakoç'un hayatı ve kariyer yolculuğu merak edilirken sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç kısa elbisesiyle verdiği bir pozu paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.



Güzek oyuncu Muhsin Akgün'e verdiği pozları paylaşarak dikkat çekti. Ceren Karakoç'a "Diziden sonra tanıyamadım" yorumları yağdı.



