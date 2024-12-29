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  4. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan isim ifşa oldu! O karakterin öldüğü kesinleşti! Set görüntüsü ele verdi...

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan isim ifşa oldu! O karakterin öldüğü kesinleşti! Set görüntüsü ele verdi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.12.2024 18:23
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Kızılcık Şerbeti yılbaşı arasından önce yayınlanan son bölümüyle ortalığı yıkmıştı. Görkem karakterinin restoranı yakmasıyla 4 karakterin öldüğü öğrenilmişti. Kimlerin diziden ayrıldığı merak edilirken yayınlanan bir kamera arkası görüntüsünde o erkek oyuncunun ayrıldığı kesinleşti.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan isim ifşa oldu! O karakterin öldüğü kesinleşti! Set görüntüsü ele verdi...

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle adeta ortalığı yıkmıştı.

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Tüm planları ortaya çıktıktan sonra Pembe'den tokat yiyerek evden kovulan Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktı. Çıkan yangında ise 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralının olduğu öğrenildi. Bu bilginin ardından da kimlerin diziye veda edeceği merak edildi.

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O İSMİN VEDASI KESİNLEŞTİ!

Kızılcık Şerbeti'nde ölen isimlerden birinin Görkem karakteri olduğu öğrenilmişti. İddiaya göre de Görkem'in babası Resul Bey'in de öldüğü konuşulanlar arasındaydı.

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Dizinin bölüm finalinin kamera arkası görüntüsü yayınlanınca Resul karakterine hayat veren Murat Ercanlı'nın veda ettiği kesinleşti.

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Dizinin yönetmeni Ketche ile vedalaştığı görülen set görüntüsünde Özge Özacar'a da alkışlar eşliğinde veda edildi.

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Veda edecek bir ismi daha ifşalandı! Sosyal medya ayağa kalktı Veda edecek bir ismi daha ifşalandı! Sosyal medya ayağa kalktı
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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