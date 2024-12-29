Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan isim ifşa oldu! O karakterin öldüğü kesinleşti! Set görüntüsü ele verdi...

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle adeta ortalığı yıkmıştı.

Tüm planları ortaya çıktıktan sonra Pembe'den tokat yiyerek evden kovulan Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktı. Çıkan yangında ise 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralının olduğu öğrenildi. Bu bilginin ardından da kimlerin diziye veda edeceği merak edildi.

O İSMİN VEDASI KESİNLEŞTİ!

Kızılcık Şerbeti'nde ölen isimlerden birinin Görkem karakteri olduğu öğrenilmişti. İddiaya göre de Görkem'in babası Resul Bey'in de öldüğü konuşulanlar arasındaydı.

Dizinin bölüm finalinin kamera arkası görüntüsü yayınlanınca Resul karakterine hayat veren Murat Ercanlı'nın veda ettiği kesinleşti.

Dizinin yönetmeni Ketche ile vedalaştığı görülen set görüntüsünde Özge Özacar'a da alkışlar eşliğinde veda edildi.