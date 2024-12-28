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Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili bombayı patlattı! Sosyal medya ayağa kalktı... Gerçek başka çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 14:10
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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam yine fırtınalar estirdi. Dizinin son bölümünde çıkan yangında 4 kişinin öleceği ve bu isimlerin arasında Görkem ve babası Resul olduğunu ortaya çıktı. Dizide Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı salladı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili bombayı patlattı! Sosyal medya ayağa kalktı... Gerçek başka çıktı

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 82. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Dizinin son bölümünde Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktırdı. Çıkan büyük yangında 4 kişinin öleceği ortaya çıktı.

Bu isimlerden bazıları ifşa oldu ve diziye Görkem dışında veda edecek isimlerden biri de Görkem'in babası Resul’e hayat veren Murat Erkanlı olacağı öğrenildi.

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SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Tüm bu yaşananların ardından dizide Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı salladı.

BAHTİYAR

Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç ile fotoğrafını yayınlayan Bahtiyar Memili, "Hoşçakal Nursema" ifadelerini not düştü. Karakoç ise aynı kareyi yayınlayarak "Evin bahçesi, alışverişi, kaosu, annemgiller ve Hayat Abla sana emanet" sözleriyle karşılık verdi.

KAFALAR KARIŞTI

Bu durum 'Nursema diziden ayrılıyor mu?' sorularını akıllara getirdi ve sosyal medyada; 'gerçek olamaz' gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti izleyicileri bu paylaşımlar sonrası adeta ayağa kalkınca gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Ceren Karakoç hemen yeni bir paylaşım yaparak 'Canım Bahtiyar Memili şaka yapmış ben de karşılık verdim. İşimizin başındayız.' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ceren Karakoç
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