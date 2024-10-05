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Kızılcık Şerbeti'nden İstanbul'daki taksi sorununa gönderme! Arap turist oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.10.2024 17:55
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Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Kayhan karakteri damga vurdu. Taksiye binebilmek için Arap turist taklidi yaptı. Dizideki bu taksi göndermesi ise gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden İstanbul'daki taksi sorununa gönderme! Arap turist oldu...

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, her yeni bölümüyle ses getirmeye, reytinglerde zirveye oturmaya devam ediyor. Son bölümüyle de yine sosyal medyada gündem olan dizideki taksi sahnesi gündem oldu.

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Nilay'la birlikte dizinin en renkli karakterlerden biri olan Kayhan yeni bölüme damgasını vurdu.

SAÇ EKTİREN ARAP TURİST OLDU!

Dizide işe gitmek için uzunca bir süre taksi bekleyen fakat hiçbir taksiye binemeyen Kayhan, taksi bulabilmek için arap turist taklidi yaptı. Kısa sürede taksi bulan Kayhan, taksiciye gerçeği açıklasa da özellikle İstanbul'daki taksi sorununa güzel bir gönderme yapılmış oldu.

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TARKAN REKLAMI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Meri karakteriyle Tarkan'ın Kuantum 51 albümünün tanıtımının yapılması tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada Tarkan reklamı, "Deterjan reklamı bitti şimdi Tarkan başladı" yorumları gelmişti.

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Tarkan reklamı tepki çekti! 'Deterjan bitti...' Tarkan reklamı tepki çekti! 'Deterjan bitti...'
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Kızılcık Şerbeti
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